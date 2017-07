Tina Turneri "Simply the Best" oli algselt kirjutatud Bonnie Tylerile

Tänapäeva muusika üks menukamaid hitte "Simply the Best" oli esialgu kirjutatud hoopis Bonnie Tylerile, mitte laulu kuulsaks teinud Tina Turnerile.

Loo "The Best" kirjutasid Bonnie Tylerile Mick Chapman ja Holly Knight ning see ilmus staari 1988. aasta albumil "Hide Your Heart". Toona viibis Bonnie Tyler vaieldamatult pop-roki muusika tippude hulgas ja artisti managerid ei viitsinud panustada loo promomisele.

Veidi kohendatud produktsioonis krapsas loo ära Tina Turneri managment, kes tajus loo hitipotentsiaalo. Nime all "Simply the Best" avaldatuna sai 1989. aastal ilmunud Turneri versioon laulja kuulsuse tugisambaks. Ülimalt eduka plaadiga "Foreign Affair", millel lugu ilmus, kindlustas Tina Turner laulule surematu kuulsuse.

Vaatamata sellele pole Bonnie Tyleril oma "The Best" laulule midagi ette heita ning nii mõnedki melomaanid peavad Tyleri suitsuse häälega lauldud versiooni paremaks Turneri omast. 28. juulil Rock in Haapsalul esinev Tyler esitabki lugu oma kavas.

Rock in Haapsalul esinevad Bonnie Tyler, Suzi Quatro ja Lea Dali Lion, Procol Harumi asutaja Gary Brooker, Tõnis Mägi, Paul Young ja Ivo Linna. Esinejaid saadavad sümfooniaorkester, kammerkoor ning Eesti profimuusikutest koosnev bänd Raul Vaigla ja Antti Kammiste juhatusel.