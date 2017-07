Eric Whitacre: ilma Pärdi ja Tormiseta poleks ma selline helilooja

Grammyvõitjast helilooja Eric Whitacre tõdes, et Eesti heliloojad on mõjutanud kogu maailma, aga ka tema loomingut.

Kuidas te kirjeldaksite oma tundeid uue ürituse, kooride Eurovisiooni vastu?

Siiani on kõik olnud suurepärane. On üheksa erinevat koori ja nad on väga erinevate stiilidega. Kõik on suurepärased ja kirglikud. On väga põnev.

Ürituse korraldajad on olnud tagasihoidlikud kooride Eurovisiooni tulevikust rääkides. Kas sellest saab traditsioon ka tulevastel aastatel, mida teie arvate?

Ma loodan, et see jätkub, sest see hea koorimuusikale ja muusikale üldse. Ma arvan, et see näitab laiemale publikule maagiat, mida me kõik koos lauldes tunneme. Ma usun, et see üritus jätkub.

Seega te usute, et sellel üritusel on oluline roll?

Sellel võib olla väga oluline roll. Paljud inimesed laulavad, kui nad on noored, aga nad jätavad selle või neile öeldakse, et nende hääl pole väga hea ja nad eemalduvad muusikast. Kõige väiksemgi näide, kui ilus, põnev, lõbus ja sotsiaalne koorimuusika on, toob inimesed selleni tagasi. See on hea asi.

Mis on koorimuusika fenomen, et see aina populaarsemaks muutub?

Kooslaulmises on midagi inimlikku. Me hingame koos ja laulame, et luua koos ilusaid helisid ja et olla osa millestki suuremast. Tänapäeval ümbritseb meid igal pool müra, koorilaul on seejuures tõeliselt puhas kunstivorm. Selles ei ole midagi võltsi, inimesed tulevad kokku ja teevad muusikat.

Te olete esinenud Tallinnas ja olete Eesti heliloojate loominguga kokku puutunud. Mis on teie arvamus Eesti koorimuusika kohta?

Eesti koorimuusika on kõige alus mitte ainult maailmale, aga mulle endale. Kui poleks olnujd Veljo Tormist või Arvo Pärti, ei oleks ma praegu selline helilooja. Nad õpetasid mulle harmooniate, aga ka vaikuse võlu. Nende muusikas on vaikus, mille ma enda loomingusse üle võtsin ja proovin oma muusikaga edasi kanda. Eestlased on väga head, selged ja musikaalsed lauljad. Ma ei jõua oodata, et tagasi tulla.

Arvo Pärt on öelnud, et tema ambitsioon on luua muusikat, mis on vaikuse kõrval kõige ilusam heli. Inimesed leiavad sama ambitsiooni ka teie töödest.

Ma olen meelitatud, ka kõige väiksemast võrdlusest Arvo Pärdiga. See on ilus ütlus. Tema muusikas on tunda, et vaikus ongi muusika ja muusika, mida ta loob, on ettevalmistus sellele vaikusele.

Eestlased on põnevil teie virtuaalkoori projekti pärast. See on inspireerinud meid mitmetes muudes projektides. Mis projekt see täpselt on?

Virtuaalkoor alustas eksperimendina, et näha, kas see toimiks. Selgus, et sellel on rohkem mõju, kui ma oleks arvanud. Uusi tehnoloogiaid kasutades on minu unistus, et virtuaalkoor toimiks otse. Et inimesed, olles lõunapausil, saaksid avada oma telefonid, laulda koos ja siis minna tagasi oma lõuna juurde. Ma olen elevil võimalustest, et igal kuul avanevad uued tehnoloogilised võimalused, mis paneb mind mõtlema, et koorimuusika areneb kiiresti ja väga suurel moel. Ma tahan sellest osa saada.