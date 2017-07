Jaak Joala fänn iidoli nägemisest: tagasihoidlikkus ei ole alati voorus

"Ta oli niivõrd karismaatiline inimene ja tema laulud olid need, mis tõsiselt lummasid juba algusest peale. Ta nii selgelt eristus kõikidest teistest, laulis ilusaid laule ja oli ise ilus," rääkis Kevvai "Vikerhommikus".

Fännklubiga liitusid mõlemad naised vahetult pärast Joala surma. "See oli päris šokk, sest sa mõtled, et sinu iidoliga, olgu ta vana või noor, mitte midagi ei juhtu. Sina lähed enne, tema jääb, aga see on enesepetmine," meenutas Doyle uudist Joala lahkumisest. Naine lisas, et mõtleb ka praegu, et Joala on veel elus. "Ikka petad end tihti, ei taha uskuda," lausus Doyle.

Joalasse armus naine juba 1988. aasta augustis, kui nägi Ugalas teatrietendust "Teekond punktist A punkti B", kus avaminutitel mängis Joala esitatud "Kodumaa". "Nendest sekunditest alates, kui ma seda laulu kuulsin, olin ma lummatud," meenutas Doyle.

Kuigi ühelegi Joala kontserdile Doyle ei jõudnud, nägi ta meest vilksamisi vanalinna baaris. "Mina olen nii palju noorem temast, et mul ei ole õnnestunud teda mitte ühelgi kontserdil laulmas näha. Aga ma olen teda vilksamisi näinud Guitar Safaris, kui ta seda baari pidas vanalinnas, kuidas ta minust möödus oma suures päevatuhinas. Tagasihoidlikkus ei ole iga kord voorus, ma kahetsen väga, et ma tema juurde ei läinud siis," meenutas Doyle hetke.

See-eest on naisel mitmeid Joalale kuulunud esemeid nagu mehe t-särk ja saapad. Fännklubis on väga hinnatud ka ajaleheväljalõiked Joalast ja tema noodilehed. Kevvai sõnul on kõige suurem väärtus aga juttudel ja meenutustel. "Kõige väärtuslikumad on isiklikud mälestused nendelt, kes on Jaaguga kokku puutunud. Kui neid räägitakse, oledki lummatud," ütlesid Kevvai ja Doyle.

Fännid usuvad, et Joalal on palju avastamata laule, mis jäävadki avalikkuse eest peitu. "Venemaa perioodil olid tal suures staadionikontserdid, mida ei salvestatud sel ajal. Siin Eestis ta tegi väga palju laule niimoodi, et talle anti laul kätte, ta laulis sisse ja pärast keegi ei mäletanud, et tema laulis," põhjendas Kevvai.

Joala muusika jääb aga alati fännide mälestustesse ning praeguseks on Joala ametligu fännklubiga liitunud 5500 inimest. "Meie fänne on väga mitmest riigist. Soomest on suurem grupp, aga kõige rohkem on muidugi Venemaalt. Üksikuid fänne on väga erinevatest riikidest. Me oleme isegi mõelnud, et peaks hakkama märkima kaardi peale punktidega, kust keegi on," kirjeldas Kevvai. Jaak Joala fännklubiga saab liituda Facebookis.