Emmanuel Macron kohtub ülemaailmse hariduse nimel Rihannaga

Prantsuse president Emmanuel Macron kohtub popstaar Rihannaga, et arutada Prantsusmaa panust rahvusvahelise hariduse edendamiseks.

Macron kutsus popstaari Élysée paleesse külla, kui Rihanna Twitteris tema poole pöördus. "Tere, Emmanuel Macron. Kas Prantsusmaa lööb kaasa rahvusvahelise hariduse rahastamisel?" küsis Rihanna Twitteri lehel.

Ülemaailmse hariduskoostöö saadik Rihanna kirjutas juunis sama küsimuse veel mitmetele riigipeadele. Eelmisel aastal lähenes ta Twitteris Macroni eelkäijale François Hollandele, kes lauljatarile ka vastas. "Kallis Rihanna, aitäh sulle sinu pühendumuse eest. Ma saadan sulle detailse vastuse. Muide, haridus on meie esmane prioriteet," lausus Hollande siis.

Lauljatar on loonud ka Clara Lioneli fondi, mis toetab rahvusvahelisi haridusprojekte kogu maailmas, sealhulgas tema kodusaarel Barbadosel.

"Ma tunnen, et igal lapsel üle maailma peaks olema võimalus kvaliteetsele haridusele. Ühiste jõupingutustega suudame me võimaldada hariduse miljonitele lastele üle maailma," on Rihanna varem öelnud.