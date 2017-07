Pärnus leidis aset juba teine rõõmsate laste festival

Tasuta koguperefestivalil jätkus tegevust igale eale. Kõhtu täitsid festivalil vaid puhtad kodumaised maitsed ja selga sai osta Eesti disainerite lastele mõeldud loomingut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neliteist aktiivset Pärnu ema leidsid, et suvepealinna kultuurikalendris ei ole ühtegi sellist festivali, kus piisavalt oleks mõeldud lastele ja kus iga sammu eest ei küsitaks raha. Niisiis tuli selline ise korraldada. Rõõmsate laste festival toimub juba teist korda.

"On nii äge, et meil on väga palju väga erilisi osalejaid, kes seda väärtust näevad ja tahavad Eesti peredele seda asja teha, nii et suur rõõm," kommenteeris Rõõmsate laste festivali peakorraldaja Kati Ruubel.

Festivali peamine eesmärk ongi anda peredele võimalus koos mõnusalt aega veeta - olgu siis palliplatsil või töötubades. Üks festivali tuumikust, rahvusvaheliselt tunnustatud lastefotograaf Katrina Tang, andis oma oskusi edasi näiteks fototöötoas.

"Kui ma oleks ise laps, siis ma tahaksin üht sellist päeva endale, enda lapsepõlvemälestuseks. Üks päev, kus sa saad teha kõiki oma unistuste asju," leidis fotograaf Tang.

Korraldajad usuvad, et seni, kuni jätkub rõõmsaid lapsi ja rõõmsaid vanemaid, toimub kindlasti ka nendele mõeldud festival.