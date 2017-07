Jami poisid tegid Jörbergile plaadi: ta rõõmustas ja jonnis nagu laps

"Aarne Valmis tegi helistuudio, et meie saaks seal toimetada. Tegime palju remikse, isegi Smilersile. Kuldsete Lintide materjali sai tehtud ja isegi Üllar Jörbergile tegime plaadi," rääkis Mattisen. "Jörberg oli hästi sõbralik ja lapselik. Kui ta oli rõõmus, siis ta oli tõeliselt rõõmus ja kui ta jonnis, siis ta jonnis nagu laps ja temaga tuli ka vastavalt suhelda."

Mattisen ja Tamm olid ka Push Up´i loomingu taga. Ansambli solist Margit Margusson avastati TV3 saatest "Kahvel", kus Kiur Aarma temaga intervjuud tegi. "Vaatasime Valmise ja Indrek Sarrapiga stuudios saadet ja Margit ütles, et tahaks laulmisega tegeleda. Mäletan, et Sarrap hüüdis, et noh, tehke asi ära!" rääkis Mattisen, kes on ka kultusloo "Ämblikmees" autor.

"Istusin mingisugusel õhtul kodus laua taga ja see kõik hakkas tulema. Tuli refrääni meloodia, millest sain aru, et see on väga hea meloodia. Siis tuli ämblikmehe mõte, millest sain aru, et see on nüüd ka ikka väga hea mõte," meenutas Mattisen tunnet, et sellest laulust saab kohe hitt. "Kui me stuudios Aarne Valmisele seda lugu ette mängisime, siis läksid tal ka kohe silmad särama. Ka tema sai kohe see loo potentsiaalist aru."