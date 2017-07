Best B4 liikmetel nappis sõnaõigust: olime kui nukud, kellega mängiti

90ndate keskpaigas komeedina Eesti tantsumuusika taevasse tõusnud ansambli Best B4 laulja rääkis Vikerraadio saates "Aeg peatub", et bändi liikmed kontseptsiooni osas kaasa rääkida ei saanud.

"Triol Paulus-Kotkas-Laisaar oli nii nimi, laulud kui kontseptsioon väga täpselt paigas. Lisaks toodi viimasel hetkel kostüümid ja öeldi, et need tuleb selga panna ja varianti B ei ole. Kogu see asi oli neile nii, et siin on need nukud olid ja nendega me mängime," naeris Kati Ly Koit, kes tegutses enne Best B4 algust 2 Quick Starti taustatantsijana.

"Samas polnud see ka probleem. Näiteks ilma nende Jana Hallase aukudega kostüümideta oleks see bänd võib-olla omasuguste hulka ära kadunud," lisas ta.

Uue bändi algusajal vahetusid liikmed tema sõnul väga aktiivselt. "Tegelikult vahetus neid isegi rohkem, kui üldsus teab. Mäletan üht pildistamist, kus meil oli üks liige just lahkunud ja pildistamisel käis üks inimene lihtsalt "keha" tegemas ning fotol on ta pea ära keeratud."

Best B4 üks ellukutsujaid Pearu Paulus meenutas, et bändi oli vaja väga pragmaatilistel põhjustel. "2 Quick Startil oli enda suvetuurile kedagi kaasa ja on küllaltki loogiline, et kui meie ees esinevad oma artistid, siis pole vaja raha teistele ära anda."