Ivo Felt: loodetavasti kõnetab "Vehkleja" üldinimlik lugu ka Ameerika publikut

Produtsent Ivo Felt ütles ERRile, et "Vehkleja" jõudmine Ameerika kinolevisse on sümpaatne areng. "Hoiame pöialt ja loodame, et filmi üldinimlik lugu kõnetab ka sealset vaatajaskonda," lisas ta ja kinnitas, et pigem võiks film siiski USA publikule sobida.

""Vehkleja" on seni hästi vastu võetud nii mõneski riigis, levi on praeguseks toimunud Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Koreas, Mehhikos, Hispaanias, Taiwanis, Türgis," sõnas Felt ja tõdes, et mõistagi on kaetud ka olnud ka koduterritooriumid ehk Eesti, Soome ja Saksamaa.

Sellega aga "Vehkleja" reis mööda maailma ei lõpe. Suurbritannia kinodesse jõuab film Felti sõnul 7. oktoobril. "Lisaks näidatakse seda ka nii mõnegi lennuliini reisidel," nentis ta ja tõi välja, et film on tänaseks linastunud kuuekümnel festivalil üle maailma.

Vaata Ameerika publikule mõeldud treilerit: