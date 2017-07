Otseülekanne tulemas: Collegium Musicale esineb Balti jaama turul

26. juulil kell 12 toimub Balti jaama turul koori Collegium Musicale lõunakontsert. Tegemist on teise kontserdiga EV100 ja Eesti eesistumisele pühendatud ürituste sarjas.

Tänavune suvi on kooril tihe, kokku annab Collegium Musicale sellel suvel 14 kontserti, millest enamik väljaspool Eestit. 30. juulil asutakse eesistumise ja EV100 programmi raames teele Soome ja Venemaale unustatud rahvaste radadele.

Balti Jaama turul toimuv lõunakontsert on järjekorras juba teine. Eesmärgiks on ka eestlastele pakkuda võimalus nautida neid talente, kes on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100. sünnipäeva ühisest rahvusvahelisest programmist. Esimene kontsert toimus Tallinna Lennujaamas, kus sai nautida folkbändi Trad.Attack! enne turneele minekut.