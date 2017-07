Collegium Musicale esines Balti jaama turul

Beyond Beyond tuli välja neljanda singliga

Balti Jaama turul toimuv lõunakontsert oli järjekorras juba teine. Eesmärgiks on ka eestlastele pakkuda võimalus nautida neid talente, kes on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100. sünnipäeva ühisest rahvusvahelisest programmist. Esimene kontsert toimus Tallinna Lennujaamas, kus sai nautida folkbändi Trad.Attack! enne turneele minekut.

