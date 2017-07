Tallinna merepäevad kogusid üle 180 000 külastuse

Huvilistel oli võimalik külastada esmakordselt pealinna külastanud The Tall Ships Races laevasid, mis polnud varem Tallinna väisanud. "Kuna maailma suurim õppepurjekate regatt jõuab Läänemerele iga nelja aasta tagant, siis lähimal ajal selline suurejooneline vaatepilt Tallinna lahel ei kordu," lisas Aini Härm.

Nagu igal aastal, tundsid külastajad ka tänavu kõige enam huvi just mereliste tegevuste vastu. "Nelja päeva jooksul kasutati väga palju sadamate vahel sõitvat meretaksot ja erinevate alustega tehti suurel arvul lõbusõite lahel," lausus Tallinna merepäevade projektijuht Tõnno Piigli. "Mereparaad meelitas merele ja kaldale palju inimesi ja see kinnitab taaskord, et oleme mererahvas," lisas ta.

Tõnno Piigli tõdes, et lisaks merelistele tegevustele ja purjelaevadele kogus palju populaarsust ka esmakordselt kavas olnud innovatsiooniala. "Robootika töötoad osutusid väikeste tehnikahuviliste seas ülimalt popiks," lausus ta. "Palju huvi tekitas külastajates ka U-CAT allveerobot, mis Admiraliteedi basseinis ringi ujus ning purjelaevade veealust osa uuris. Kõik vee all toimuv oli videopildis suurel ekraanil kõigile huvilistele näha."

Tallinna merepäevad toimusid tänavu 15. kuni 18. juulini. Sellel aastal peeti merepidu koguni neljal päeval, sest pealinna külastas maailma suurim õppepurjeregatt The Tall Ships Races.

Kokku leidis Tallinna merepäevade sündmusi viiest sadamast: Vanasadam ja Lennusadam ning partnersadamatena Haven Kakumäe, Noblessneri sadam ning Pirita jahisadam, sündmuseid jagus aga ka Kalasadamasse.