Meenuta: viis olulisemat Linkin Parki lugu läbi aegade

Linkin Park "In the End"

Bändi läbilöögisingel, mis viis neid 2001. aastal USA singlitabelis kaheksandale kohal. Kuigi tegemist on nende kontsertidel enimmängitud looga ning ka ansambli ühe tunnusmärgiga, siis Chester Benningtonile lugu tegelikult ei meeldinud ning ta ei soovinud seda lisada albumile "Hybrid Theory". Lõpuks see siiski sinna jõudis ning tagas plaadile kõrged tabelikohad.

Linkin Park "Numb"

Kui plaat "Hybrid Theory" näitas välja rohkem nu metalit ja asus pigem kommertsist eemal, siis "Numb" ja album "Meteora" liikusid juba rohkem rahva poole. USA singlitabeli 11. koht ning plaatinumplaat Ameerikas, samuti mitmed kuldplaadid kõikjalt maailmast. Loo edu viis selleni, et 2004. aastal sündis uusversioon "Numb/Encore" koos Jay-Z'ga.

Linkin Park "What I've Done"

2007. aastal oli Linkin Park tipus. Ilmus nende kolmas album "Minutes to Midnight", mis jõudis albumimüügitabelites esikohale pea kõikjal maailmas, kogudes ka mitmekordseid plaatinum- ja kuldplaadi staatuseid. "What I've Done" on bändi läbi aegade suurima kommertseduga singel, samuti näitab see selgelt bändi kõlapildi muutumist kergemaks.

Linkin Park "Burn It Down"

Viienda stuudioalbumi "Living Things" ajaks oli olukord muusikamaailmas muutunud - voogedastuskeskkonnad hakkasid jõudu koguma ning plaadimüüginumbrid ei olnud enam nii suured. Linkin Park oli küll igal oma plaadil uut rada otsinud, kuid viies plaat ning eriti just esisingel "Burn It Down" viisid nad tantsumuusikani. Raadiosõbralik lugu ning nende karjääri kaheksas singel, mida müüdi Ameerikas miljon eksemplari.

Linkin Park "Talking to Myself"

Chester Benningtoni surmapäeval avaldatud singel, mis oli ka nende 2017. aasta mais ilmunud seitsmendal albumil "One More Night". Bändist, mis 2000. aastate alguses esindas nu- ja rap-metali liikumist kommertsi, on viimasel albumil saanud popbänd, kes segab enda loomingusse EDMi ja moodsat hip-hopi. Ajad on muutunud, bänd on muutunud. Kriitikud suhtusid uude plaati leigelt ning kuigi albumimüügitabelites on mõnel pool maailmas kõrgeid kohti saavutatud, on ka müüginumbrid varasemast madalamad.