Suri Linkin Parki laulja Chester Bennington

Õiguskaitseallikad ütlesid TMZ-le, et 41-aastane Bennington poos end üles Los Angelse lähistel Palos Verdesis asuvas kodus. Tema surnukeha leiti kohaliku aja järgi neljapäeva hommikul kella 9 ajal.

Palos Verdese politsei pressiesindaja Greg Robinson teadet ei kinnitanud, kuid ütles pressiteates, et politsei oli neljapäeva hommikul Palos Verdeses ühele aadressile väljakutse saanud.

Ka bändi esindajad ei ole esialgu teadet kommenteerinud.

Benningtonil oli kokku kuus last.

Lauljal oli aastaid olnud probleeme narkootikumide ja alkoholisõltuvusega. Ta oli varem öelnud, et on kaalunud enesetapu sooritamist, kuna teda kuritarvitati lapsena.

1996. aastal moodustatud Linkin Park on aastate jooksul andnud välja rea hittlugusid, nende hulgas "Faint", "In the End" ja "Crawling". Bänd on müünud üle 70 miljoni albumi ja võitnud kaks Grammy auhinda.