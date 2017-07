Salvador Dali jäänused kaevatakse isadustesti jaoks hauast välja

Sürrealismiklassiku Salvador Dali jäänused kaevatakse hauast välja, et teha isadustest.

Testi nõuab 61-aastane Maria Pilar Abel, kelle väitel on kunstnik tema isa ning seega on tal õigus Dali sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvale pärandusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Dali suri 1989. aastal lastetuna ning pärandas kogu oma vara Hispaania riigile. Dali oli rahvuselt katalaan ning on maetud Katalooniasse Figuerasi linna oma kunstimuuseumi põranda alla.

Abel avaldas, et võib olla Daliga seotud, juba kümme aastat tagasi, öeldes, et tema emal, kes oli Dali kodu lähedal lapsehoidja, oli kuulsa kunstnikuga afäär. "Ma küsisin oma emalt, kas Salvador Dali oli minu isa, sest ta oli veidi kole. Mu ema vastas, et jah, ta oli su isa," rääkis Abel eile toimunud pressikonverentsil.

Abeli kinnitusel ei tee ta seda kõike siiski raha pärast. See, millised on tulemused, selgub kohtusaalis septembris.