Fännid on pahased: Beyoncé vahakuju näeb välja nagu Lindsay Lohan

Fännide sõnul näeb muuseumi üks uuematest töödest välja nagu näitleja Lindsay Lohan või laulja Britney Spears, aga mitte Beyoncé. Mõnede arvates on kuju üheks suurimaks probleemiks nahavärv, mis on mustanahalise lauljatari kohta liiga hele, vahendas BBC.

"Meie talendikad skulptorid annavad endast kõik, et meie kujude nahavärv ühtiks originaaliga," avaldas muuseum ning rõhutas, et fotoaparaadi välk võib muuta nahavärvi pildil heledamaks.

Foto Beyoncé vahakujust avaldati Madame Tussauds New Yorgi muuseumi Twitteris, kus oli kirjas, et lauljatari vahakuju on lõpuks valmis ning on näitusel kuni septembrini. Nüüdseks on foto kujust kustutatud.

Why does this Beyoncé wax figure look like Lindsay Lohan if she were an Instagram model pic.twitter.com/K1wjhiy26E — Horace (@gaycourtjester) July 19, 2017

Ya'll they really made Beyonce's official wax figure some thick necked white country singer!!!! pic.twitter.com/MKuvB9uAJo — Billy Bang On iTunes (@DjChubbESwagg) July 18, 2017

Beyoncé vahakujud on ka varem kriitikatulva alla sattunud. Twitteri kasutaja Michelle Lee arvates on mitmed kujud nii õudsed, et tundub nagu vahakujude meistrid poleks Beyoncéd mitte kordagi näinud.