Ivo Linna ja Paul Young esitavad ühiselt hittloo "Senza Una Donna"

Eesti muusikaikoon Ivo Linna ja Briti supertäht Paul Young on löönud käed ning esitavad Rock in Haapsalul duetina hittloo "Senza una donna".

Suure rokipeo raames 29. juulil üles astuv Paul Young on "Senza una donna" ülemaailmaseks hitiks laulnud koos Zuccheroga. "Mulle tundub ettekujutamatu, et me saame selliste staaridega ühel laval olla," kommenteeris koosesinemist Ivo Linna. "Toona olid nad justkui teiselt planeedilt - tõusis ju Paul Young omal ajal komeedina täheks," lisas Linna.

Paul Young andis oma telefonikõnes korraldajatele teada, et ootab suure huviga, kuidas see laul välja tuleb. Meie levimuusika suurnimi Ivo Linna lisas, et ootab väga esimest ühisproovi Paul Youngiga.

29. juulil esinevad Rock in Haapsalul Procol Harumi asutaja Gary Brooker, Tõnis Mägi, Paul Young ja Ivo Linna. Esinejaid saadavad sümfooniaorkester, kammerkoor ning Eesti profimuusikutest koosnev bänd Raul Vaigla ja Annti Kammiste juhatusel.

Päev varem, 28. juulil esinevad oma bändidega Bonnie Tyler, Suzi Quatro ja Lea Dali Lion.

Paul Youngi ja Zucchero "Senza Una Donna":