D-Gäni kontserdi lõpetas 1990ndatel eriüksuslaste sissetung

"Uksed ja katus olid sisse löödud, aknad ja kõik tuled segi pekstud. Sõbrad pidid öösel 15-kraadise pakasega selle auto ja kogu meie tehnikaga Rakverre sõitma," meenutas Mälgand üht ekstreemsemat kontserdikogemust.

"Kontserdi lõpetas eriüksuse sissetung saali - kuulivestides ja automaatidega mehed lendasid sisse. Ilmselt autolõhkumisest ajendatuna," lisas Kivistik.

D-Gäni ainus suur hitt "Seib" sündis protestivaimust. "Enamik 1990ndate lauludest olid liibukad tantsulood, mis rääkisid armastusest. Meie mõtlesime, et miks mitte rääkida poldi- ja mutrivahelisest armastusest," rääkis Mälgand.

D-Gänil õnnestus kiiresti end organiseerida ühele kontserdile esinema, kus nende lugu kuulis Raadio 2 edetabelisaate "Kuraditosin" saatejuht Kaidi Klein. "Ta ütles, et tal tulid meie loo peale lausa tilgad püksi," meenutas Mälgand, kes ETV saate "7 vaprat" salvestusel pidi esinema pooliku hambaga. "Olin just hambad katki kukkunud. Tol ajal oli hambaravile keeruline saada ja üleüldse oli Rakvere 1. keskkoolis väga hirmus puur, mis värises nii kõvasti, et ühe hamba puurimise ajal kukkusid teised plommid välja," meenutas muusik.