Eesti räppar jäi silma Briti talendiotsijale

Videoklipp on filmitud Londonis, instrumentaali autoriks on DJ ja produtsent Wazar.

Risky Roadzi platvorm on grime-muusika talente promonud aastast 2003 ning andnud hoogu mitmetele Briti artistidele nagu Skepta või Crazy Titch. Risky Roadzi Youtube'i kanalit jälgib üle 15 000 muusikahuvilise.

Okym, kodanikunimega Meiko Umal on Saaremaa räppar. Oma loomingu kohta on mees öelnud, et see on täis paranoiat ja ürgseid instinkte. 2014. aastal osales muusik Eesti Laulu poolfinaalis palaga "Maailm on hull".