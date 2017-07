Kaarel Kose paljastas: Must Q plaanis avaldada veel ühe albumi

1990ndate poistebändi Must Q liige Kaarel Kose avaldas, et tegelikult oli bändil enne laialiminekut uue albumi materjal peaaegu koos, kuid avalikkuseni see kunagi ei jõudnudki.

Bänd, mis sai alguse 1995. aastal, pidas vastu vaid kaks aastat. Muusik Kaarel Kose on õnnelik, et Musta Q uus materjal avalikkuseni ei jõudnud. "Mõned asjad, millest ma ei ole kunagi rääkinud, on see, et meil oli üsna suur hulk taustatööd tehtud järgmiseks albumiks ja võib-olla oli hea, et see kunagi ei ilmunud, sest minu ambitsioonid olid kasvanud hoopis teiseks. Lisaks olid omavahelised suhted meil piisavalt sellised, et ei olnud nii lõbus enam bändi teha," rääkis Kose Vikerraadio saates "Aeg peatub".

Ta lisas, et Musta Q aeg sai lihtsalt otsa. "See bänd võib-olla oleks kuidagi väga imelikult, järsult ja kolinaga kukkunud. Võib-olla oligi hea, et ta jäi 1990ndate obskuursusena rahva mällu," arvas Kose.

Kahjuks ei saa kunagi teada, mis oleks Musta Q uuel albumil kõlanud. "Need materjalid läksid koos ühe stuudioga kõik kaotsi, sest asjad olid kõik seal ühe kõvakettaga, kõvaketas lendas õhku ja kõik korras. Enam ei olnud mitte midagi alles sellest tööst, mis me olime jämedalt pool aastat või midagi sellist teinud," meenutas Kose.

Musta Q tegutsemisaega meenutab Kose aga hea sõnaga. "Ma ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu. Mingil määral kiire õppimisperiood ja kõige tõsisem elupõletamine, mida on võimalik välja mõelda," ütles Kose.

Kuigi kriitikud ei suhtunud Musta Q muusikasse ahvivaimustusega, jagus meestele naisfänne rohkem kui paljudele tänapäeva artistidele. "Ma arvan, et ei enne ega ka pärast, võib-olla Taukaril midagi on, aga sellist noorte tüdrukute hordi pole praktiliselt kellelgi olnud. On tehtud palju ilusamat muusikat ja on palju ilusamad poisid olnud, aga seda vist ei ole just eriti paljud artistid saanud nautida, mis meil oli," rääkis Kose.

Musta Q lugudest kuulab Kose praegugi mõnda hea meelega, üheks neist paladest on "Karm liin".