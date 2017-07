Helina Risti vaatab filmide asemel unenägusid

Zebra Islandi solist Helina Risti unenäod on põnevust täis, mistõttu naine on loobunud isegi filmide vaatamisest.

"Minu unenäod on alati väga actionirikkad, mul on tohutult ronimist, lendamist, kukkumist, kaklemist, emotsionaalseid läbirääkimisi. Kõik on minu enda sisemaailma läbiseedimised ja lihtsalt pildi kujul. Aga need on väga põnevad, ma üldiselt ei ole viimasel ajal isegi filme enam jõudnud vaadata, sest unes kogu aeg toimuvad nii head eriefektid ja kõik on olemas," naeris Risti Raadio 2 "Suvehommikus".

Risti lisas, et unenäod annavad nii mõndagi ka tema muusikale juurde. "Mul on alati väga-väga kirkad ja elavad unenäod. Kui ma hommikul ärkan, võtan ma vähemalt tund aega voodis, et kõik oma unenäod läbi seedida. See maailm on üks väga erk maailm, kust tulevad väga paljud lood," rääkis Risti.

Lauljatari sõnul sünnib tema looming pigem õhtutundidel, sest pole lihtsalt hommikuinimene. "Ma ei ole üldse hommikuinimene, minu arust hommikud on täiesti kohutavad asjad. Ma tõesti respekteerin kohutavalt inimesi, kes suudavad hommikuti toimetada. Hommikuti ma üldiselt venin väga kaua, venin," ütles Risti ja lisas, et on ikkagi täielik ööloom.