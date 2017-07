BBC meessaatejuhte ootab ees palkade kärpimine

BBC enimteenivaid meessaatejuhte ootab ees palgakärbe, sest aastaaruandest selgus, et nende sissetulekud on kuni neli korda suuremad naissaatejuhtide omadest.

BBC enimteeniv saatejuht on Chris Evans, kelle palganumber ulatub 2,25 miljoni naelani aastas, vahendas Independent.

Evansi kõrval teenivad üüratuid summasid Gary Lineker (1 799 999 naela), Graham Norton (899 999 naela), raadiosaatejuht Jeremy Vine (899 999 naela), "Today" saatejuht John Humphrys (899 999 naela), uudisteankur Huw Edwards (599 999 naela) ja Radio 2 saatejuht Steve Wright (549 999 naela). Enimteeniv naissaatejuht on Claudia Winkleman, kelle palk on 450 000 kuni 499 000 naela.

"Üsna paljud mehed on võtnud vastu palgakärpe, John Humphrys ütles seda täna otse-eetris. Ma ei hakka seda kaamerate ees arutama, aga see on selgelt midagi, mida me teha saame ja oleme ka teinud," ütles BBC raadio ja haridussaadete juht James Purnell saates "Newsnight".

Humphrys ütles, et pole avaldatud palganumbrit endale kunagi nõudnud. "Mitte ühelgi hetkel pole ma läinud BBC juhtkonna ette ja nõudnud, et palun tõstke mu palka, sest ma olen täiesti suurepärane," lausus ta saates.

BBC juht Lord Hall loodab, et palgavahe saab lahenduse 2020. aastaks. Lisaks loodab ta ekraanile tuua rohkem mitmekesisust, arvestades, et vaid kümme saatejuhti 96-st on erinevast rassist.