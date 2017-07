T1 keskuses avab uksed Cinamoni kobarkino

T1 Mall of Tallinna kokku ligi 12 000 ruutmeetrine meelelahutusala on äsja sõlmitud lepingu järel rohkem kui aasta enne keskuse avamist sisuliselt täidetud. Katusel merepinnast 120 meetrini ulatuv vaateratas, sees laste teadus- ja mänguala, kohvikud ja restoranid ning kobarkino.

Cinamon Holdingu juht Tatjana Tolstaya kinnitas, et T1 Mall of Tallinna kobarkinost saab üle Balti ja Põhjamaade laieneva kinoketi kõige tähtsam lüli Tallinnas. "Me teeme sinna pealinna moodsaima kino, sest Cinamoni eesmärk on olla alati innovaatiline," lausus Tolstaya. "Millise kobarkino me T1 Mall of Tallinnasse täpselt rajame, see jääb veel saladuseks. Igal juhul tasub oodata midagi sama põnevat nagu 2014. aastal, mil me tõime Kosmose kinno esimese IMAX-i kogu Balti ja Soome regioonis," lisas Tolstaya.

Cinamon Holdingu kommertsdirektori Toomas Luhatsi sõnul on nad oma investeeringus T1 Mall of Tallinna enam kui kindlad. "Me ei saa kõrvale jääda keskusest, mis vaatab tulevikku ja millest saab Tallinna uus värav lennujaama, bussijaama ja Rail Balticu ristumisteel," lisas Luhats. "T1 Mall of Tallinn Eestis ja REDI kaubanduskeskus Helsingi Kalasadamas Soomes on Cinamoni pere kaks kõige uuemat kino ja me suhtume nende ehitusse täie tõsidusega," lisas ta.

2005. aastal asutatud Cinamon Holding, mille peakorter asub Tallinnas, on viis kino ja 23 saaliga üks Balti riikide juhtivaid kinokette. Cinamoni kinosid külastas 2016. aastal 1,25 miljonit inimest. Ettevõtte käive oli 2016. aastal 8,6 miljonit eurot, kasvades aastaga seitse protsenti. Cinamon on tööandjaks 110 inimesele Eestis, Lätis ja Leedus.

Peterburi maantee algusesse kerkiv T1 Mall of Tallinn avab oma uksed 2018. aasta sügisel.