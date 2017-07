The xx liige Oliver Sim: me tahtsime inimesi tantsima panna

Mida see muudab, et teie Tallinna kontsert koliti Tallinna lauluväljakult Rock Cafe siseruumidesse?

See tekitab erineva atmosfääri. Viimasel ajal oleme mänginud peamiselt festivalidel ehk kontserdid on toimunud väljas, kus on raskem tekitada intiimsust. Siseruumides saab emotsioone palju rohkem kontrollida ning see pakub ka teistsuguse kontserdielamuse.

Milline oli teie esimene kontsert?

Me olime 16-aastased ning kartsime väga. Laval olemine oli lausa piinarikas, sest see ei tulnud meile loomulikult. Seal kontserdil oli küll ainult 9 inimest, kuid see oli ikkagi raske.

Ma ei tea, miks me pärast sellist tunnet üldse esinemist jätkasime, aga aja jooksul muutusime rahulikumaks ja hakkasime seda nautima, nüüd ma armastan esinemist. Sellest kontserdist ma mäletan, et mu jalg värises ning kogu kontserdi aja vaatasin oma varbaid, suutsin üles vaadata vaid viieks sekundiks.

Kus on publikus kõige parem koht, kust kontserti kuulata?

See oleneb. Iga kord, kui käin Jamie xx DJ-setti kuulamas, siis lähen täiesti taha, et mul oleks tantsimiseks ruumi, aga kui tegemist on intiimsema kontserdiga, siis ma tahan tulla nii lähedale kui saan, võimalusel isegi istuda kuhugi kõrvale, et nautida. Kõik sõltub kontserdist.

Iga kord, kui me mängime ja mu sõbrad tulevad kontserdile, siis nad küsivad, kas nad võivad lava kõrvalt kuulata, kuid ma soovitan neil ikkagi lava ette minna, sest sealt näeb ja kuuleb kõige paremini. Kui tahta aga kõige paremat heli, siis peab minema helipuldi juurde publiku keskele.

Glastonbury festivalil avanes mul võimalus näha lava kõrvalt Radioheadi esinemist ning see oli imeline. See oli esimene kord, kui me saime esineda Glastonbury kuulsal püramiidilaval ja võimalus näha lavalt Radioheadi ning samal ajal ka neid kümneid tuhandeid inimesi, kes neid kuulasid. See oli uskumatu.

Mis on sinu läbi aegade lemmik bassikäik?

Ma õppisin bassikitarri mängima kuulates Pixiest... Ah, ei, ma tean tegelikult küll, mis on lemmik. The Cure "A Forest", see on nii lihtne, aga eriti käimatõmbav.

Teie kolmas plaat "I See You" on palju rõõmsameelne. Kust see elurõõm teie muusikasse on tulnud?

Jah, uues plaadis on palju rohkem rõõmu võrreldes kahe eelmisega ning just seetõttu, et kuigi meil on olnud varem palju lahkuminekuid ning raskeid perioode elus, siis tahtsime nüüd proovida midagi uut, et meil oleks laval ka teisi emotsioone.

Selle protsessi käigus sain aga aru, et palju raskem on kirjutada rõõmsat poplugu kui teha atmosfäärilist ja abstraktset muusikat, sest rõõmsat muusikat kirjutades on oht, et see tuleb liiga magus ja muutub juustuseks.

Sarnaselt meie uue plaadiga ühendab ka suur osa minu lemmikmuusikast endas tantsumuusika, mida on hea klubis kuulata, aga samas kodus kuulates mõistad, et tegemist on siiski kurva looga, ja näed teist poolt.

Suur mõju oli kindlasti ka sellel, et käisime Jamie xx sooloesinemistel ja vaatasime, kuidas ta paneb inimesed tantsima. Me Romy'ga olime kadedad, me tahtsime ka seda.

Kolm aastat tagasi Soomes Ilosaarirockil antud intervjuus te kinnitasite, et The xx ei otsi end Google'st ega loe kommentaare. Kas see on ikka veel nii?

Me ei guugelda ennast ikka, sest see on väga ohtlik asi, mida teha. Kui "I See You" välja tuli, siis ma uurisin veidi, kuidas plaat on vastu võetud, aga jätsin selle õige pea katki, sest ma olin rahul sellega, mida nägin. Kui sa lähed aga liiga sügavale, siis võid küll lugeda kümmet head asja, aga kui sa satud peale ühele asjale, mis on eriti negatiivne, siis see jääb meelde ja matab head asjad enda alla. Samuti ei saa heade asjade juures olla kindel, kas inimene on aus.

Kõige parem moodus tagasisidet saada on kontsert, sest inimesed on päriselt sinu ees ja sa näed, milliseid lugusid nad kaasa laulavad ja kuidas reageerivad. Hoidke Google'ist eemale!