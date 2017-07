Tallinnas tuleb esimene rulapäev

Rulapäev saab alguse kell 13, mis ajaks oodatakse kõiki rulatajaid Vabaduse väljakule, kust algab ühissõit läbi valitud marsruudi.

Umbes kella 14 paiku jõutakse Kolde puiestee ja Ristiku tänava ristmikule, kus toimub uue rulaväljaku avaüritus.

Pelgulinna väljakul toimuvad mitmed mitteformaalsed rulavõistlused, kus auhindadeks verivärsked rulalauad ning sularaha puhtalt kätte.

Muusikavaliku eest vastutavad:

Kerttu // https://soundcloud.com/kerttuk

Triin Niinemets // https://soundcloud.com/trsh

Vul Vulpes // https://soundcloud.com/vulvulpes

Eesti rulaliidu eesmärk on arendada kohalikku rulakultuuri, mis on sümbioosis avaliku linnaruumi disainiga ning juhtida inimeste tähelepanu nii ruladistsipliini kitsaskohtadele kui ka positiivsetele ilmingutele. Rulaliit on loodud selleks, et kasvatada kohalikule rulakultuurile murdumatu ja kestlik selgroog, mis koondab ja esindab kõiki Eesti rulatajaid.