Pöörased 1990ndad: Allan Roosilehte ähvardati keset kontserti relvaga

"Võimuvõitlused jõudsid ööklubidesse väga tihti, sest teada oli, et ööklubiddes inimesed käisid. See tähendab, et raha seal liikus, järelikult ei olnud ööklubipidajat Eestis, kes oleks pääsenud jõukudest ja vägikaikavedamistest," selgitas Roosileht Vikerraadio saates "Aeg peatub".

"Turvamehe" laulja lisas, et on olnud ka ise täiesti mõttetute ja inetute kõrtsikakluste tunnistajaks. "Tavaliselt tuli üks punt sisse, peksti läbi kõik, kes vähegi ette sattusid, ja siis esitati noot, et järgmisel korral me nii ei tee, kui oma raha ära maksad. Ma ei olnud ju juures kuskil, aga niisuguste kakluste tunnistajaks ma pidin olema mõnelgi korral," lausus Roosileht.

Mees meenutas, et oli DJ-na ise väga julge, kuigi ka teda ennast on keset kontserti relvaga ähvardatud. "Olin lava peal ja mingi vend ütles, et võta see lugu maha, käsi oli pikalt ees ja relv oli käes. Ma lihtsalt muigasin selle õige peale ja ei teinud mitte midagi, sest ma mõtlesin, et ei saa olla võimalik, et siin laskmiseks läheb. Teiseks, ka Metsikus Läänes - kes laseb maha klaverimängija, kes siis neile mängib? Mitte keegi. Klaverimängija on eraldi seisuses, nii ka DJ," ütles Roosileht.