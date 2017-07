"Troonide mängu" režissöör astus Ed Sheerani kaitseks välja

Muusiku ekraanile jõudmisest tehti internetis naljanumber, mistõttu Sheeran oma Twitteri konto kustutas. Mõne nädala eest teatas Sheeran, et jättis Twitteri, sest ei tahtnud enam lugeda enda pihta käivat kriitikat, vahendas Entertainment Weekly.

"Troonide mängu" režissöör Jeremy Podeswa astus Shherani kaitseks välja. "Tal olid seriaalis osaledes head kavatsused, ta soovis teha head tööd ja laulda hästi. Kui inimesed poleks teadnud, kes Ed on, poleks nad sellele stseenile nii palju mõelnud. Kogu elevus paistab tulevat sellest, kes on Ed väljaspool seda seriaali. Seriaalis tegi ta suurepärast tööd ja nägi välja, nagu ta kuuluks sellesse maailma," kommenteeris Podeswa.

Sheeran astus üles "Troonide mängu" seitsmenda hooaja avaosas, mis kandis pealkirja "Dragonstone". Laulja esitas lühikeses stseenis laulujuppi ning kehastas Lannisteride klanni sõdurit.

Podeswa sõnul oli ta fännid ereaktsioonist üllatunud. "Ma tean, et ta on väga tuntud ja edukas laulja, kuid selles sarjas on kõik tuntud, keegi osalistest ei saa tänaval nii kõndida, et teda ära ei tuntaks," selgitas režissöör lisades, et Sheeran on tavaelus ka ise suur "Troonide mängu" fänn.

Sheeran pole ainus muusik, kes on "Troonide mängus" kaasa löönud, varem on sarjas osalenud Gary Lightbody Snow Patrolist, Will Champion Coldplayst, Sigur Rós ja pea kõik liikmed metalbändist Mastodon. Ed Sheerani osalemine oli sarja autorite sõnul kingitus Maisie Williamsile, kes kehastab seriaali üht peaosalist Arya Starki.