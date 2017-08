Weekend festival algab, üks artist loobus

Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

3. augustil algab Pärnu rannas suve suurfestival Weekend Festival Baltic. Kava on avalik juba kaks nädalat, ent toimus ka üks muutus. Weekendi ametlikul Facebooki lehel antakse märku, et esinemise jätab ära Milwin and Pawl - nende asemel astuvad lavale Subleon ja Kermo Hert.

