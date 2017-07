ERR.ee video | ETV tütarlastekoor startis Riiga: ärevus on sees

"Eks ta ärev ikka ole, sest me esineme aeg-ajalt sellistes, teistes ja kolmandates saalides ja laulupidu on ka suur asi, aga Eurovisiooni tele-eeter on veel kümnetes kordades suurem. Eks ta natuke võdisema paneb," rääkis koorijuht Aarne Saluveer ERR Menule.

Rahvusvaheline žürii, mille liikmete hulka kuuluvad Briti helilooja John Rutter, Läti metsosopran Elīna Garanča ja Grammy-võitja Eric Whitacre, hakkavad hindama võistlevate kooride kõlakvaliteeti, raskusastet ja musikaalsust. Eesti koor hakkab publikut võluma Veljo Tormise loominguga. "Inimeste muusikamaitse on niivõrd erinev ja maailmas on niivõrd palju erinevat muusikat. Kindel on see, et meie kui eestlaste asi on seda, mis meile oluline, tähtis näidata teistele ja loota ning oodata, et see arusaamine neil läbi ettekannete tekib," ütles Saluveer.

Koorilaulja Lee Ann Madissooni sõnul tuleb eestikeelne kava neile igati kasuks. "Terve meie lugu on rahvuslik ja meile südamelähedane, nii et me saame seda hästi väljendada," lausus ta.

Enne võistlust on hoolega proove tehtud ning kooriliikmed tunnistasid, et ettekandele tulevad lood kummitavad ka öötundidel. "Eks ta kummitab küll, aga kogu elu ju lauldud, eks tuleb õppida sellega toime tulema," ütles Emili Järv. Enne võistlust tuleb Mari Roosi sõnul sooje jooke juua ning magusat vältida, et hääl kinni ei läheks.

Sündmust on võimalik otsepildis jälgida juba laupäeval, 22 juulil, kell 21.05 algava ETV2 otseülekande vahendusel. Kooride Eurovisiooni võitja viib koju Aasta Koor 2017 tiitli.