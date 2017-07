"Despacito" purustas internetis striimimisrekordi

Tantsulist pala on erinevates voogedastusjaamades mängitud 4,6 miljardit korda. Sellega purustas "Despacito" Justin Bieberi loole "Sorry" kuulunud rekordi, vahendas BBC.

Bieberi hitti "Sorry" on striimitud 4,38 miljardit korda ning Ed Sheerani pala "Shape of You" hoiab tabeli kolmandat kohta 4,07 miljardiga.

"See, mis looga on toimunud, on pöörane. Ma ei tahaks kasutada sõna "õnnetus", sest ma siiski proovisin kirjutada hitti, kuid ma ei oodanud, et see rekordi lööb. Ma tahtsin lihtsalt inimesed tantsima panna," rääkis Puerto Rico muusik Fonsi.

39-aastane Fonsi loodab, et üle maailma edu saavutanud pala suudab mahendada ka poliitilisi pingeid. "Ma tulen Puerto Ricost ja elan Miamis. Me elame praegu huvitaval ajal, kui inimesed tahavad meid lahutada. Nad tahavad ehitada seinu. See laul toob inimesed ja kultuurid kokku, see teeb mind uhkeks," ütles mees.

"Despacito" avaldati jaanuaris ja sai Ladina-Ameerikas kähku esikohahitiks. Mujal maailmas püüdis laul tähelepanu, kui Justin Bieber kirjutas loole ühe lisasalmi. Bieberi versioon loost on tuntud nime all "Despacito" (Remix).

"Despacito" on Youtube'is neljas enimmängitud muusikavideo, ülejäänud kolm on videokeskkonnas eksisteerinud juba aastaid.

Lugu kogus vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i "Hello".