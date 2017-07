Soome kinokette Cinamoni turuletulek ei hirmuta

Praegu opereerib Soome kinoturul kaks kinoketti, mõlemal on välisomanikud. Suurlinnades on edukas Finnkino, väiksemates kohtades aga Bio Rex, vahendas Yle.

Finniko müügidirektori Kalle Peltola sõnul ei karda olemasolevad kinoketid konkurentsi. "Me loodame, et uued kinod elavdavad inimesi rohkem kinos käima," lausus Peltola.

Viimasel ajal on Finniko investeerinud oma kinoketi uuendamisesse, kuid Peltola hinnangul pole selle taga uued tuuled Soome kinomaastikul. "Ma ei usu, et ükski ettevõte saaks praegusel ajal käed süles istuda," põhjendas ta ja lisas, et ei usu, et kinosektor Soomes pärast Cinamoni tulekut oluliselt muutuks.

Peltola rõhutas, et kinoskäimine peab olema elamus, et inimestel oleks põhjus oma vaba aega siseruumis veeta. Hiljuti avas Finniko lounge-tüüpi kino, kus saab filmi jooksul tellida snäkke ning istuda tavapärasest laiemas toolis.

Soome filmiarhiivi juht Tero Koistinen tõdes, et julgust ja rahalisi vahendeid, mis on välisinvestoritel, pole Soome kinoturul alati olemas olnud ning just seetõttu on viimasel ajal hakatud kinode uuendamisele rohkem tähelepanu pöörama. "Minu arvates on tore, kui keegi oma rahakotti Soomes viibutab, näidates sellega, kui ahvatlev see piirkond äri mõttes on. Me oleme juba aastaid rääkinud, et kinokultuur elab ja pulbitseb," lausus Koistinen.

Cinamoni esimene kino Soomes valmib 2018. aastal ning avatakse Redi elustiilikeskuses arenevas Kalasatama piirkonnas. Keti kommertsdirektor Toomas Luhats kinnitas, et lähiajal plaanitakse laieneda veel erinevatesse piirkondadesse Soomes. "Me oleme arutanud erinevaid piirkondi Helsingis ning teistes linnades," kommenteeris ta.

Cinamon Holdingul on Eestis, Lätis ja Leedus kokku viis kino. Keti peakorter, mille suuromanik on Vene investoritele kuuluv firma DLT Capital, asub Eestis.

Soomes on kinod 19 linnas. Finnikole kuulub 102 kino, Bio Rexile 30 ja Cinamon avab Soomes järgmisel aastal viis uut kino.