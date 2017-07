Vilbre: "Klassikokkutuleku" uus film on märksa keerulisem

Juba neli päeva on käinud tihe töö "Klassikokkutuleku" järje võtetel. Uues filmis uut klassikokkutulekut ei toimu, kuid kooliaegsed sõbrad otsustavad korraldada poissmeesteõhtu, ent satuvad ootamatult hoopis matustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimestel võttepäevadel filmitakse massistseene matustele kogunejatest, mille jaoks on Kõue mõisa kohale tulnud 15 vabatahtlikku osalejat. Kogu filmi jaoks on vabatahtlikke 1700 hulgast välja valitud umbes 150.

Režissöör René Vilbre sõnul on massivõtetega alustamine paras väljakutse, sest nii peavad nad hakkama kohe filmi keskelt nii tehniliselt kui ka sisuliselt raskeid kaadreid tegema.

"Kogu aeg on tunne, et kindlasti midagi läheb meelest ära, kindlasti jääb midagi võtmata, aga õnneks on mul professionaalne filmigrupp, kes hoolitseb selle eest, et kui midagi tegemata jääb, siis mulle kohe öeldakse, tuletatakse meelde. Ma loodan, et saame hakkama, kuigi see film on märksa keerulisem kui eelmine - on võttekohti rohkem, tegevusi rohkem, sisuline areng on keerulisem, näitlejaid on palju rohkem. Praegu on hästi läinud, aga ma ei tea, mis tulema hakkab," rääkis Vilbre.

Kuigi tegemist on inimesi pisarateni naerutanud komöödiafilmiga, on näitlejate jaoks tegemist siiski tõsise tööga.

"Sellist situatsiooni-, hetkekoomikat juhtub absoluutselt ka kõige traagilisemate filmide puhul ja ega see komöödiafilm selles mõttes mingi erand minu arust ei ole - töö tegemine on ikkagi pigem tõsine ja asjalik," rääkis näitleja Mait Malmsten.

"Aga ma arvan, et kõik mäletavad seda, et kui magus on naer sel hetkel, kui sa naerda ei tohi. Kui mingis kohas see naer sisse tuleb, siis on seda väga raske tagasi hoida, aga siis hakkavad režissöörid ja operaatorid meiega riidlema ja meid sõimama ja ütlevad, et aeg jookseb. Siis me lihtsalt neelame naerupisarad alla ja teeme tõsiselt ära asja," lisas näitleja Ago Anderson.

Võttepäevi on kokku 20, millest enamik filmitakse Saaremaal. Film linastub Kuressaare linnateatris tuleva aasta veebruaris.