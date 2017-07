Galerii: "Troonide mängu" uus hooaeg linastus Moskva metroos

"Troonide mängu" ("Game of Thrones") uus hooaeg on tekitanud elevust kogu maailmas. Moskvas riietasid fännid end seriaali tegelasteks ning kogunesid metroosse avaosa vaatama.

Hittsarja seitsmes ehk eelviimane hooaeg jõudis HBO kanalil avalikkuseni pühapäeval, purustades mitmeid vaatajarekordeid. Sel hooajal jõuab vaatajateni kokku seitse episoodi ning viimane ehk järgmisel aastal linastuv kaheksas hooaeg kõigest kuus episoodi pikk.

"Troonide mäng" on siiani maailma populaarseim ja hinnatuim teleseriaal, mis on teinud ajalugu Emmyde jagamisel ning kogunud arvukalt fänne. Tegemist on viimaste aastate kõige populaarema illegaalselt alla laetud teleseriaaliga ning on kogunud rohkem Emmysid kui ükski teine sari - kokku 38.