Tuberkuloitedi 1990ndate rassismiskandaal: vend tuli ise korralikult laiama

Sündmuste keskel oli pikka aega Eestis elanud mustanahaline muusik Joel De Luna. "Tartu muusika päevadel läks kakluseks, see oli esimene rassistlik skandaal. Raadio 2 eetris murdsid Koit Raudsepp ja Mihkel Raud meie plaadi pooleks, et need on rassistid, aga nad ei süvenenud asjasse," selgitas Aigro Vikerraadio saates "Aeg peatub".

Aigro meenutas, et turvamehed hoidsid kõige suurema verevalamise ära, kuigi mehi pidi kõvasti lahutama. "Tegelikult läks kakluseks nii, et vend tuli ise korralikult laiama. Ta võttis meie lauast tooli ära, ei küsinud. Võttis Eimel Kaljulaiu naise kasuka toolilt ära, viskas selle nurka. Me ütlesime, et too tagasi see ja siis läkski niimoodi, järjest rohkem, kuni ta tahtis hakata kaklema ja midagi polnud teha, läkski kakluseks," meenutas Aigro juhtunut.

Lisaks sellele, et pärast sündmust tõmmati raadios Tuberkuloitedi plaat puruks, jäeti ära ka mõned kontserdid ning järelmõjud kestsid Aigro hinnangul kuid. "Jama ei lõppenud enne, kui Joel De Luna narkotsiga vahele jäi. Siis ta enam ei olnud hea, muidu ta oli igati hea poiss ja meie olime pahad. Kui narkovärk tuli, siis asi tasakaalustus," rääkis Aigro.

"Põhjamaa neid", "Lilleke rohus"...



Tuberkuloited sai alguse 1991. aastal Sindis, mil bänd salvestas oma esimese loo "Põhjamaa neid". "Ma pole ammu kuulanud, aga panin kunagi selle peale, mõtlesin et, tohutu hea energia ja minek. Sound oli nagu ta oli," meenutas Aigro bändi esimest lugu.

Muusik ise usub, et bänd oleks Sindisse jäänudki, kui Vennaskond poleks neid endaga kontsertidele soojendusesinejana kaasa kutsunud. Bändi läbimurre tuli looga "Lilleke rohus", mis jõudis saatesse "Seitse vaprat". "Mul oli see viis olemas, aga sõnu ei olnud. Trubetsky andis sõnu, mida ta polnud ise kasutanud, ja ma leidsin kohe "Lilleke rohus" sõnad üles," meenutas Aigro, kuidas laul alguse sai.

Lugu salvestati Õllesummeri ajal ning üllataval kombel sündis loo kuulus klaverikäik juhuslikult mõned tunnid enne stuudiot. "Andres Aule juures me olime hommikuni. Tal oli üks lastesüntesaator, sealt pealt tuligi "Lilleke rohus" klaveriosa, see sündis vahetult enne stuudiot öösel," kirjeldas Aigro.

Eduga kaasnes ka raha ning kuna see tuli lihtsalt, läks ta Aigro hinnangul sama lihtsalt. Osaliselt mängisid bändiliikmed raha maha kasiinodes. "Kui oleks siis hakanud veel lugema ka raha, siis oleks väga-väga hästi elanud. Raha lugemata ja seda sinna-tänna loopides sai kontsertidelt kontsertideni hakkama," ütles Aigro.