BändiLabori bändilaagri mentoriteks on Kostja Tsõbulevski ja Raul Ojamaa

Eesti rütmimuusika hariduse liidu mentorprogramm BändiLabori selleaastase bändilaagri mentoriteks on produtsentide duo Raul Ojamaa ja Kostja Tsõbulevski.

Laagri eesmärk on keskenduda olemasoleva loomingu lihvimisele ja proovitegemisele. Kostja ja Rauli juhendamisel saavad bändid lisaks ka praktilist õpet, kuidas kodustes tingimustes muusikat salvestada.

"Juba neljandat aastat on noortel võimalus BändiLabori laagris kohtuda Eesti tippmuusikutega, et saada vastuseid kõikidele bänditegemisega seotud küsimustele. Selline laager on ühe noore bändi jaoks äärmiselt inspireeriv ja äge kogemus,” ütles BändiLabori projektijuht Kristjan Kaasik.

Eriline on sel aastal seminaripäev, kus lahatakse muusikatööstust, muusika levitamist ning lisaks toimub laulukirjutajate paneel, et anda noortele aimu, kuidas tegevmuusikud uusi lugusid loovad. Laagrilistega ühinevad seminaripäeval Noortebänd 2017 poolfinalistid.

BändiLabori mentorilaager toimub 21.-24. augustil Raplas Susi stuudios.

BändiLabori bändilaagritesse saavad registreerida kõik kuni 26-aastased noored. Laagrisse registreerimine lõppeb juba 31. juulil. Tasub kiirustada.

Mentorlaagrisse saab registreeruda SIIN.