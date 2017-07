Aarne Saluveer kooride Eurovisioonist: see on põnev hüpe ettepoole

"Inimestele ju meeldib kunstis ka igasugune võistlusformaat. Meie Eestis ilmselt teame kõige rohkem seda Eurovisiooni, millel meil ka ükskord väga hästi on läinud ja paar korda üsna hästi. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) kultuuriprogramm on suurem, mida nad edastavad, seal on ka klassikaeurovisioon ja terve rida noorte artistide võistlusi, kõik võib-olla ei ole nii suure käraga," rääkis Saluveer kooride Eurovisiooni tagamaadest Raadio 2 "Suveraadios".

Riias on ka varem koorimängude formaati katsetatud ning Saluveeri sõnul mõisteti siis, et neile see sobib. Nüüdseks on jõutud EBU-ga kokkuleppele, et läbi kooride Eurovisiooni püütakse seda muusikaformaati Euroopa publiku ette viia. Kokku võistleb laupäevasel võistlusel üheksa koori. "Kui küsida, miks me sinna üldse läheme, kui on selline regulatsioonita võistlus, siis meie missioon on hetkel see, et kuna tegemist on väga suure vaatajaskonnaga ja tuleb möönda, et eetris on igasugust asja, siis meie asi on siia viia eestikeelset ja eestimeelset muusikat," põhjendas Saluveer.

Eesti pühendab oma võistluskava Veljo Tormisele, kuhu põimitakse tema loomingu eredaid sähvatusi. Tegemist on ainsa eestikeelse kooriga võistlusel, kuid Saluveeri sõnul see edu ei pärsi. "Tegemist on natuke keeleülese muusikaruumiga, kus loomulikult tõlgitakse ja antakse inimestele teada teoste sisu, aga muusika sisuline tekstiväärtus on niikuinii suurem, kui keegi läbi tõlke üldse tajuda suudab," põhjendas ta.

Koori kava on natuke ka televisiooni jaoks kohandatud. "Me natuke lavastame, püüame sinna ka video- ja valgust ja muud kujundust luua, Eesti maastikku luua," avaldas Saluveer, mida võistlusel Eesti koori esituses näha saab.

Võistlust hindab žürii nimekate muusikutega. "Seal on huvitav žürii, kuhu kuuluvad väga tuntud inimesed muusikavaldkonnast," rääkis Saluveer ja nimetas Briti heliloojat John Rutterit, Läti metsosopranit Elīna Garančat ja Grammy-võitjat Eric Whitacre'it. "Nendele inimestele Eesti muusikat sellisel kombel esitada on suur au ja väljakutse," tõdes Saluveer.

Võistluseks on Eesti koor valmistunud juba mõnda aega ning kohale minnakse veidi uuenenud koosseisus. "Meil läbirääkimiste periood selle kutse saamise järel oli üsna pikk, võttis natukene aega ja meil ei olnud teist varianti, me tegime samal ajal katsed ka uutele lauljatele tütarlastekoori. Meil oluliselt koosseis noorenes, mis tähendab,et seda koosseisu on tulnud kokku harjutada ja see on põnev hüpe ettepoole," lausus Saluveer.

Riiga sõidetakse juba homme, kus toimuvad proovid. Sündmust on võimalik otsepildis jälgida juba laupäeval, 22 juulil, kell 21:05 algava ETV2 otseülekande vahendusel. Kooride Eurovisiooni võitja viib koju Aasta Koor 2017 tiitli.