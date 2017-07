Eestlanna pääses BBC uues laulusaates miljonite silmapaaride ette

""Pitch Battle" on uus saade BBC-s, kus 30 koori üle terve riigi osalevad osavahel võistulaulmises. Kokku on 30 koori igast erinevast žanrist," kirjeldas Peetsalu BBC muusikasaadet "Vikerhommikus".

Suurbritannias on Peetsalu elanud juba neli aastat ning sel kevadel lõpetas neiu BIMM-i muusikakoolis laulmise eriala. Just koolikaaslasega alustas ta koosseisu Vocalities, mis algselt oli duo, kuid paisus saatesse pääsedes suuremaks. "Saadeti meil produtsentidelt, küsiti, kas tahame katsetele tulla. Mõtlesime, et miks mitte, tore on ju proovida. Käisime ette laulmas produtsentidele, muusikadirektoritele ja tähtsatele inimestele. Paar nädalat hiljem saime kirja, et olete saatesse vastu võetud ja siis olid juba proovid ja salvestused," meenutas Peetsalu kiiret arengut.

"Pitch Battle" on sarnane aastate eest ETV eetris jooksnud "Laululahinguga", kus Eesti koorid omavahel mõõtu võtsid. Inspireeritud on BBC saade aga Ameerika teleseriaalist "Pitch Perfect", mille muusikadirektor ka "Pitch Battle'is" kaasa lõi. Saade salvestati Manchesteris Euroopa suurimas telestuudios. "Päris intensiivne oli. Kui meie sinna kohale jõudsime, siis meie koreograafia muudeti ära, osad lood muudeti ära. Meil oli väga intensiivne õppimine," meenutas Peetsalu pingelist perioodi.

Kuigi Peetsalu pääses oma kollektiiviga Vocalities "Pitch Battle'i" poolfinaali, siis võit ning võidurahaks ette nähtud 50 000 naela jäid sel korral tulemata. Sellest hoolimata oli Peetsalu kogemuse eest väga tänulik. "See suurus, stuudio ja 350 meeskonnaliiget, see massiivsus oli täiesti teistsugune, kui ma arvasin. See kõik oli palju suurem ja võimsam," meenutas Peetsalu salvestust Manchesteris.

Saates esitas Vocalities Adele'i pala "Send My Love" ja Julia Michaelsi hitti "Issues" ning läbisaamine teiste koosseisudega oli Peetsalu kinnitusel väga hea. "Kõik saime sõpradeks, läksime koos välja pärast salvestust. Mingit võistlushetke üldse ei olnud, kõik olid sõbrad ja toetasid üksteist," meenutas Peetsalu.

Pitch Battle" oli BBC eetris alles esimest hooaega, kuid vastukaja on saatele olnud juba väga hea. "Twitteris on olnud alati kõige populaarsem teemaviide PitchBattle ja umbes kaks miljonit vaatajat on keskmiselt saatel. See on esimene hooaeg, nad ei teadnud, kuidas see saade vastu võetakse, aga tundub, et briti rahvas on selle väga hästi vastu võtnud, loodame, et tuleb teine hooaeg ka," avaldas Peetsalu lootust.

Peetsalu loodab, et saade andis hoogu ka Vocalities'e edasisele tegevusele, sest hoolimata kooli lõpust ei kavatse Peetsalu tagasi Eestisse tulla, vaid jääb Londonisse muusikat tegema. Oma laule avaldab koosseis ka Youtube'i keskkonnas, kus Vocalitiesi kaverid aina populaarsust koguvad.