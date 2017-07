Kose lauluväljakul kõlab teist aastat mahe muusika

Lavalaudadel astuvad ülesse Ol' Mill, Daniel Levi, Antsud, Andrus Albrecht, Tarvo Madsen ja Norman Reinberg jpt, lisaks on kohal Soome folkansambel O ja Konnat.

Kava:

Laupäev, 22. juuli

16.00 - Helin-Mari Arder

17.30 - Pärimustrio Poogendajad

18.30 - Jaanika Ventsel Duo

19.30 - O ja Konnat

20.30 - Muusikaviktoriin

21.00 - Andrus Albrecht

Pühapäev, 23. juuli

15.00 - Tarvo Madsen ja Norman Reinberg

16.00 - Ol' Mill

17.30 - Antsud

18.30 - Robert Jürjendal

19.15 - Pärimuslaulude ühislaulmine

20.00 - Daniel Levi

Mahede muusika festivalile pani aluse Maheda muusika õhtud, mida korraldati Kose Noortelaval 2011. aastast ja alates eelmisest aastast otsustati jätkata festivalina. Selle eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset kontsertelamust nii kohalikele kui ka kaugelt tulijatele, tehes seda taskukohase hinna eest.

“Meie festivali kasuks räägib sümboolne piletihind, kuna enamike festivalide passe tuleb võrdlemisi suure summa ees soetada,” sõnas festivali peakorraldaja Sandra Leis. “Kui inimesel on võimalik viie euro eest kümmet väga head artisti kuulata, siis mina leian, et see on väga hästi kulutatud viis eurot.”