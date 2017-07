Daniel Radcliffe tõttas Londonis appi mopeediröövlite ohvrile

"Harry Potteri" filmidest tuntud staar oli üks inimestest, kes mehele appi tõttas. Mopeediga vargad tõmbasid mehe käest Louis Vuittoni koti ning tekitasid ohvrile näohaava, vahendas Independent.

Pealtnägija David Videcette rääkis meediale, et märkas kaht veidralt käituvat meest ning asus neid jälitama, püüdes mopeediga mehi oma autoga peatada, kui nad noa välja tõmbasid.

Kui Videcette ohvri juurde naases, leidis ta Radcliffe'i, kes mehe eest hoolitses. "See oli ebareaalne moment. Ma ütlesin, et sa oled ju Daniel Radcliffe ja ta kinnitas seda," meenutas pealtnägija.

Näitleja esindajad on kinnitanud, et kuriteopaigal oli tõesti Daniel Radcliffe, kuid keeldusid edasistest kommentaaridest. "Ta oli väga sõbralik. Paljud staarid ei oleks peatunud, et aidata. Ohver oli endast väljas," meenutas Videcette juhtunut.

Viimasel ajal on Londonis toimunud mitmeid intsidente, kus mopeedijuhid inimesi ründavad. Laupäeval teatas kohalik politsei, et nad said väljakutse, kus mopeedijuhile tungisid kallale samuti mopeediga sõitnud mehed, kes kannatanule mürgist ainet peale viskasid. Samal päeval sai mees surma mopeediga meeste noarünnaku tagajärjel.