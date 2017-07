Diskor Märt Rannamäe: Push Up oli oma ajast ees

Diskor Märt Rannamäe meenutas pööraseid 1990ndaid ja tõdes, et üks bänd, keda siiani kuulata võib, on Push Up.

"Push Up on puhtalt Eesti suvetuurile kokku pandud ja praegusel hetkel, kui on mingi retrodisko, siis ilma Push Upita ei saa üldse läbi," rääkis Rannamäe Vikerraadio saates "Aeg peatub".

Seda, kuidas Push Up ehk Margit Margusson bändi leiti, Rannamäe ei tea. Selle taga oli muusikaprodutsent Aarne Valmis, kes tõi kokku ka koosseisu Super Boys. "Kust kohast ta neid leidis, ma ei oska isegi vastata. Meil oli kogu aeg kiire ja ei küsinud ka keegi, hoolimata sellest, et head sõbrad," meenutas Rannamäe.

Kui Push Upi naishääl kuulus Margit Margussonile, siis meeshääl oli üllatuslikult Mihkel Mattiisen, kes laval bändiga kordagi üles ei astunud. "See on üks väheseid hea soundiga ansambleid ka tänapäeval, Push Up oli oma ajast nii palju eest tegelikult, kannatab neid ka siiamaani puhtalt mängida," ütles Rannamäe.

Nagu paljud teised projektid, algas Push Upi edu saatest "Seitse vaprat". "Kui sind ei ole "Seitsmes vapras" ei ole sind üldse olemaski," rääkis Rannamäe 1990ndatest.

Üks "Seitsme vapra" menukeid oli Maie Parrik, kelle esimene singel kandis nime "Viies ratas". "Kui ma esimest korda Tõnis Mäele ette mängisin, pidi ta laua alla kukkuma ja ütles, et lahkub Eestist, hoolimata sellest, et oli tagasi tulnud," naeris Rannamäe Parriku hitti meenutades.

Diskor Allan Roosileht rõhutas, et "Seitse vaprat" ei olnud suurte kultuuriliste ambitsioonidega, vaid odav saade. "Kuskilt pidi tulema vaatajate hulk lihtsate vahenditega ja see saade tegi selle ära. Seda ei osanud keegi oodata, et ta nii popiks läks. Sealt käisid läbi külahullud ja väärtbändid," meenutas Roosileht.

Seda, miks 1990ndate hitid on taas menukad, põhjendas Roosileht sellega, et tantsumuusikas on põud, mis ei võimalda uutel lauludel nii hästi esile kerkida hittidena. "Ma ei ole kunagi mänginud nii palju vanamuusikat kui praegu, see on täiesti uudne," ütles Roosileht.

Rannamäe lisas, et Eesti inimesed jagunevad kaheks: need, kes eitavad Eesti 1990ndate muusikat ja need, kes seda nõuavad. "Ma arvan, et Eesti elanikkond ongi jagunenud kaheks, kindlat piiri ei ole, kõik jooksevad ühele ja teisele poole," lausus ta.