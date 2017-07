Augustis kõlavad üle Eesti Dave Bentoni laulud

"See on meie traditsiooniline iga-aastane tuur, kus oleme laval Margus Kappeliga, aga sellel aastal oleme triona, sest meiega liitus Madis Arvisto. Nagu igal aastal, on meie repertuaar rajatud romantilistele ja väga intiimsetele lauludele, mis annab inimesele võimaluse nautida kvaliteetaega oma kaaslasega," rääkis Dave Benton. "Ma tahan, et iga aasta erineks millegagi eelmistest, et mitte laulda aastast aastasse samu laule. Sellisel juhul publik tüdineks üsna kiiresti. Tõeline väljakutse on leida just need õiged laulud. Me teeme selles osas Marguse ja Madisega väga tihedalt koostööd," lisas Benton.

Benton laulab tuuril nii eesti kui ka inglise keeles, teiste hulgas kõlavad "Suveöö", "Saare naine", "Soe pisar" ja aegumatu "Kui jaamast lahkub rong". Kontserte antakse seitsmes Eesti kaunis kontserdipaigas.

Teisipäeval, 1. augustil toimub kontsert Vihula mõisa aias; kolmapäeval, 2. augustil Tallinn, Jaani kirikus; neljapäeval 3. augustil, Anija mõisa aias; reedel 4. augustil Kernu mõisa aias; pühapäeval 6. augustil Pärnus, Ammende Villa aias; kolmapäeval, 9. augustil Kuressaare, Arensburgi Hotelli terrassil ja reedel, 11. augustil, Tartumaal, Luke mõisa aias.

Esimene kontsert saab toimuma Vihula mõisas. "Vihulaga on nii, et seal on edu alati tagatud. Seal on alati meeldiv tagasi olla, tänu inimestele, kes seal on, ja mõis ise on võrratult ilus. Näen seal alati armunuid paare ja see on väga romantiline, sest on näha, et koht ja inimesed on õigel hetkel kokku saanud, ja kuulajad naudivad õhtut," jutustas muusik.