Disney kuulutas välja "Aladdini" filmi peaosalised

Egiptuse juurtega Kanada näitleja Mena Massoud hakkab uues filmis kehastama Aladdini ning inglanna Naomi Scott printsess Jasmine'i. Nagu varem spekuleeritud, saab Džinni osa endale Will Smith, vahendas Huffington Post.

Mena Massoud announced as Aladdin, Naomi Scott as Jasmine, and Will Smith as Genie in live-action Aladdin! #D23Expo