The Guardian: "Troonide mängu" mõjutusi popkultuurile võib võrrelda "Tähesõdadega"

16. juuli õhtul jõuab teleekraanidele üle maailma "Troonide mängu" viimase hooaja esimene episood ning selles valguses võttis The Guardian kokku, kuivõrd on pseudoajalooline suurteos mõjutanud popkultuuri ja seriaalindust laiemalt.

Iga "Troonide mängu" ("Game of Thrones") episoodi jälgib HBO telekanali vahendusel orienteeruvalt 25 miljonit televaatajat, kuid sinna lisanduvad ka vaatajad kõikjalt üle maailma, rääkimata miljonitest, kes jälgivad sarja illegaalselt, sest tegemist on viimase viie aasta kõige enam illegaalselt alla laetud telesarjaga, vahendas The Guardian.

Vaatajanumbrite kõrval on raske mööda vaadata ka sarja popkultuurilistest mõjudest. Lisaks sellele, et pseudoajaloolise maailma austajad kogunevad fänniüritustele, korraldatakse temaatilisi kontserte ning avatakse isegi draakonitest ja tuntud kangelastest inspireeritud baare, on "Troonide mäng" enim mõjutanud just seriaalindust laiemalt.

Lühikese perioodi jooksul on ekraanile jõudnud "The Last Kingdom", "American Gods", "Preacher", "The Bastard Executioner" ja "Taboo", tulemas on veel BBC eepiline sõjalugu "Troy: Fall of a City", Sky Atlanticu "Britannia", Netflixi "Witchersaga" ja Hulu "Throne of Glass", mis kõik lähtuvad "Troonide mängu" edust, olles kas temaatiliselt, visuaalselt või tunnetuslikult sarnased.

Variety telekriitik Maureen Ryan kinnitas, et inimesed varastavad ja laenavad tükikesi "Troonide mängust" ilmselt veel aastaid. "Sarja suurim tugevus on alati olnud tegelased ning see on viinud ka paljud telekanalid valede otsusteni, arvates ekslikult, et koomiksi- või raamatusarja järgi tehtud sari on koheselt hitt."

Sedavõrd laiahaardelist mõju nagu "Troonide mängul" ei näe audiovisuaalses kultuuris just tihti, seetõttu võrreldakse seda tihti "Tähesõdadega", millest ajendatuna on loodud kosmoseulmet juba viimased 40 aastat.

Ryani sõnul algatas "Troonide mäng" mingis mõttes ka telesarjade "kassahitistumise". "HBO poolt on "Troonide mängu" turundus seisnenud alati ka selles, et viia kallite audiovisuaalproduktsioonide fookus kinost üle televisiooni," lisas Aberystwythi ülikooli professor Martin Baker.

"Kui vaadata laiemalt, siis toob "Troonide mäng" lauale väga kõrge produktsioonikvaliteedi suurepärase loojutustuse ja maailmaga," selgitas kirjanik Daniel José Older ja tõdes, et kui anda teistele lugude samasugust ruumi kasvada ning samavõrd suur eelarve, võiksime me näha veel mitmeid väga edukaid frantsiise.

16. juulil jõuab teleekraanidele üle maailma "Troonide mängu" viimane hooaeg, milles on kokku küll 13 episoodi, kuid neist seitse linastuvad sel suvel, kuus aga alles järgmisel aastal.

Eesti vaatajad saavad näha uut episoodi 17. juulil kell 22.00 Fox kanalilt.