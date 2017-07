Parasummerile kogunes ligi 200 langevarjurit üle maailma

Ettevõtmisele laiema tähelepanu tõmbamiseks kutsutakse igal aastal kohale keegi tuntud inimene, kes koos instruktoriga tandemhüppe teeb, seekord nõustus tulema minister Kadri Simson, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedest järgmise nädala pühapäevani toimuv treeninglaager on tänavu juba kaheksateistkümnes.

Igal aastal pakutakse hüppamisvõimalust mõnele tuntud inimesele, kelleks seekord oli minister Kadri Simson.

Parasummeri peakorraldaja Liis Raudvere sõnul on pakkumisi tehtud nii mõnelegi staarile, kuid mõned neist on võimalusest loobunud.

"Aga me teeme just selle eesmärgiga neid pakkumisi, et tutvustada seda ala võimalikult paljudele," märkis ta.

Kadri Simson pikalt ei mõelnud ning kui oli kalendrisse pilgu visanud ja veendunud, et päev on töistest kohustustest vaba, ütleski oma jah.

"Kui see ohtlik oleks, siis ilmselt mind ei oleks kutsutud. Mulle tundub, et siin on ikka turvalisus tagatud. Oht on ilmselt väiksem, kui igapäevaselt Eesti liikluses osaleda," arvas Simson.

Instruktor Tanel Viin valmistas ministri hüppeks ette ja ütleb, et temal pole vahet, kas hüppaja on minister või keegi nö tavaline inimene, teatud protseduurid tuleb läbida ja ohutus tuleb tagada.

"Me teeme nagu ikka, mida on vaja. See hüpe peab olema kõigile meeldiv ja kaunis nautida. Nii on," kinnitas Viin.

"Minu instruktor ühendas mind tugevasti oma varju külge või siis iseenda külge ja siis oli juba täitsa kindel tunne. Lennata on tore. Ma igal juhul soovitan. Ühest küljest oli see mu elu pikemad viis minutit ja teisest küljest need vabalanguse 45 sekundit oli nagu silmapilk," ütles Simson.