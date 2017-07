Dinner in the Sky viib taevasse musitseerima Mick Pedaja, Anett Kulbini ja Tõnu Timmi

15. juulil avatakse Tallinna Vanasadamas nädalaks taevarestoran Dinner in the Sky. Sel suvel saavad külalised Taevakontsertidel nautida Mick Pedaja, Tõnu Timmi ja Anett Kulbini muusikat.

Mick Pedaja peab eelseisvaid kontserte põnevaks väljakutseks, kuna nii kõrgel ei ole ta enne esinenud. Taevakontserdil plaanib ta esitada omaloomingut ning üllatada külalisi ka ühe päris uue looga. "Inspireeriv asukoht annab kontsertidele alati lisanüansi. Kaunid vaated merele ja Tallinna panoraamile loovad õhustiku, millesse minu muusika võiks hästi sobida," sõnas Mick Pedaja.

Wilhelmi solistina tuntuks saanud Anett Kulbin on veendunud, et taevakontserdid on meeldejäävad nii talle kui ka kuulajatele. "Esitlusele tuleb minu minimalistlik ja meloodiline omalooming. Loodan pakkuda väikesele seltskonnale südantsoojendavaid ja meeleolukaid kontserte," tutvustas Anett Kulbin oma plaane.

Toiduvaliku poolest keskendub Dinner in the Sky sel aastal Eesti saarte maitsetele, mida aitavad tutvustada külalisrestoranid Hiiumaalt ja Pranglilt. Külalistel on võimalik maitsta Hiiumaa Ungru Resto ja Prangli saare-resto roogasid.

Dinner in the Sky ootab muusikat ja toitu nautima 15. kuni 21. juulini.