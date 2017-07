Ultima Thule tähistab 30. juubelit

Sel aastal täitub 30 lava-aastat Eesti ansamblil Ultima Thule. Sündmuse tähistamiseks antakse seitse kontserti üle terve Eesti. Kohal on ka bändi kunagine solist Tõnis Mägi, ning nooremast generatsioonist Vaiko Eplik.

Tõnis Mägi sõnul on Ultima Thule parim rockbänd, kes Eestis eales tegutsenud. "Eesti parim kitarrist, parim bassimängia, parim trummar. Sellise koosseisuga ei ole lihtne nii pikalt koos muusika teha. Riho Sibul on mu parimaid sõpru," ütles Mägi.

Mägi lisas, et väga oluline roll bändi loomingus on tekstidel. "Tekstid, tekstid, tekstid. Thulel on nad alati mitmedimensioonilised," ütles Mägi.

Kontsertidel solistina üles astuva Vaiko Epliku arvates on tegemist laulupeo kõrval selle aasta ühe tähtsaima üritusega. "Olen tõsiselt elevil ja arvan, et tuleb väga uhke show," ütles Eplik.

Eplik kinnitas, et Ultima Thule on olnud üks tema muusikalistest eeskujudest. "Lemmikuid võib olla sadu, kuid eeskujusid saab lugeda ühe käe näppudel. Thule on minu jaoks üks neist," lisas Eplik.

Kontsertide toimumiskohad:

K. 19.07 Tallinna Pirita Kloostri varemed

N. 20.07 Pärnu Vallikäär

L. 22.07 Rakvere Laululava

P. 23.07 Kõltsu mõis

K. 26.07 Tartu Laululava