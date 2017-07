Võsu Jazz toob Eestisse James Browni saksofonimängija

Festivali peaesineja Alfred "Pee Wee" Ellis oli legendaarse James Browni bändijuht - ta on Browniga kaaskirjutanud kaks lugu "Cold Sweat" ja "Say It Loud - I'm Black and I'm Proud".

Samuti on Pee Wee Ellis teinud koostööd Van Morrisoniga, kes kutsus ta enda bändijuhiks. Võsu Jazzil esineb Pee Wee James Browni tribüütkavaga ning koos temaga on veel laval: Anders Bergcrantz trompetil, Jim Schneider klaveril, Rickard Malmsten bassiga ning Tanel Ruben trummidel.

Sel aastal on Võsu Jazz ühendanud jõud Võsu muusikapäevadega – esimesel päeval astuvad kooli hoovis, bussijaamas ja paljudes teistes kohtades üles orkestrid ja väiksemad kooslused ning teisel päeval on kontserdid Võsu ilusaimates aedades.

Samuti saab näha festivalil Marju Länikut koos Rakvere linnaorkestriga, Liisi Koiksonit, Henry Laksu jpt.

Kõik kontserdid on tasuta. Loe täpsemalt siit.