Trumpi seksistlik märkus Prantsuse esileedile pani interneti kihama

President Donald Trump on oma abikaasa Melania Trumpiga visiidil Prantsusmaal. Prantsuse esileedi Brigitte Macroniga kohtudes pidas mees oluliseks naise head vormi kiita. "Sa oled nii heas vormis. Ilus," lausus Trump vahetult enne ametlike fotode tegemist naisele, vahendas Huffington Post.

Trumpi järjekordne seksistlik märkus pani taas interneti kihama:

WATCH: President Trump tells the French first lady, "You're in such good shape" pic.twitter.com/UjiSIWWzoq — NBC News (@NBCNews) July 13, 2017

SERIOUSLY??? You'd say that to the President's wife??? In what UNIVERSE is that even remotely proper??? Good grief... pic.twitter.com/OvJgDVmmZV — Catherine Keller (@cjkeller) July 13, 2017

What man says this to another woman in front of his wife? And then looks at her husband approvingly like she's an animal at a zoo? ???? — Sarah Ferguson (@sfergie11) July 13, 2017

President Trump on juba pikki aastaid oma väljaütlemistega naiste teemadel pahameelt tekitanud. Mehe märkustest pole pääsenud ka tema enda tütred. Trump on teleintervjuus öelnud oma tütre Tiffany kohta, et aeg näitab, kas ta kehakumerused tulevad sama kuumad kui emal. 2006. aasta teleintervjuus ütles ta oma vanima tütre Ivanka kohta, et tüdrukul on väga kena figuur. "Olen varemgi öelnud, et kui ta poleks mu tütar, siis oleksin ehk temaga suhtes," lausus mees toona.

Viimati tõmbas Trump endale seksistliku suhtumisega tähelepanu eelmisel kuul, kui mees kommenteeris Iirimaa valitsuspartei esimehe Leo Varadkari telefonikõne ajal Iiri naisajakirjaniku välimust ja kaunist naeratust.