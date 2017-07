Ansambel Sunlight avaldas esimese muusikavideo

"Veenus mu ees" on ansambli esimene muusikavideo, mis filmiti koos tantsuklubi Tokra liikmetega.

Ansambel Sunlight alustas oma tegevust aasta lõpus. "Meie idee on teha kaasakiskuvat ja meloodilist tantsumuusikat. Tekstid on positiivsed ning head kaasa laulda," rääkis ansambli esisolist Kristo. Sunlight on saanud mõjutusi Skandinaavia muusikaturult ning Lääne-Euroopast.

Juba sügiseks on ansamblil valmis ka täispikk esinemiskava.