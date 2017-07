Nädalavahetusel algavad Tallinna merepäevad

Homme saavad alguse tänavused Tallinna merepäevad. Sellel aastal on merefestival harjumuspärasest veidi teistsugune, sest pidu saab nautida koguni laupäevast teisipäevani

Avalöök antakse juba täna õhtul Pirital, kus ansambel Regatt esineb merepäevade eelkontserdil. Ametlik avakontsert toimub homme, 15. juuli õhtul, mil Vanasadamas astuvad üles Maarja-Liis Ilus, Liisi Koikson, Rolf Roosalu ning dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhendamisel Pärnu linnaorkester.

Esmakordselt pealinna ajaloos toovad merepäevad uue nädala alguses Tallinna lahele suurejoonelise The Tall Ships Races purjelaevastiku, kuhu kuulub enam kui 50 purjelaeva. "The Tall Ships Races purjelaevastik jõuab Läänemerele iga nelja aasta tagant ning pika ajalooga regatt külastab pealinna tänavu esmakordselt," sõnas Tallinna kultuuriameti juhataja Aini Härm. Tema sõnul ei juhtu iga päev, et nii suured ja võimsad purjelaevad meie kodusadamatesse tulevad. "Ei julge praegu ka ennustada, millal selline vaatepilt võiks korduda," kutsus Härm kõiki suurest merepeost osa saama. Purjekad jõuavad pealinna 17. juuli hommikul ning lahkuvad Tallinnast päev hiljem, mil suure mereparaadiga pannakse merepäevadele vaatemänguline punkt.

Nelja päeva jooksul ootab publikut ka mitmekülgne kontserdiprogramm, kus lavale astuvad armastatud muusikud nii Eestist kui ka välismaalt. Näiteks saab pühapäeval, 16. juuli õhtul Lennusadamas nautida traditsiooniks kujunenud öölaulupidu. Esitusele tulevad nii tuntud merelaulud kui ka paljud teised Eesti rahvale läbi aegade armsaks saanud muusikapalad. "Iga muusikasõber leiab Tallinna merepäevade programmist endale midagi meelepärast, mille saatel merd ja selle ümbrust nautida," lausus Härm.

15.–18. juulini kestvate Tallinna merepäevade sündmusi leiab nelja päeva jooksul viiest sadamast: Vanasadam ja Lennusadam ning partnersadamatena Haven Kakumäe, Noblessneri sadam ning Pirita jahisadam. Tegevusi jagub aga ka Kalasadamasse.