Indrek Spungin kutsub Mägede Häälele: Ida-Virumaa on nagu Metsik Lääs

"Ida-Virumaa on suhteliselt avastamata paik enamuse jaoks. See on nagu Metsik Lääs, seal kus on veel natuke midagi sellist säilinud. Mujal on meil Lääne nägusus üle käinud, seal veel leiab tööstuslikku eksootikat kamaluga. Konkreetne festivaliala on kaevanduspark, mille keskkond on inimtekkeline. See on täpselt selline keskkond, kus kõik on loomulik, aga veidralt nihkes," rääkis Spungin "Raadio 2 saates "Suvehommik".

Lisaks sellele tasub Spungini sõnul artistide tõttu just Mägede Häälele sõita. "Artistide kvaliteedi tihedus ja tase on ikkagi Kohtla-Nõmmel väga kõva," tõdes Spungin, viidates samal ajal toimuvatele festivalidele. Sel nädalavahetusel toimuvad ka näiteks Saarema ooperipäevad, I Land Sound festival Orissaares ja Positivus Lätis.

Mägede Hääle festivaliprogrammis on üle 40 artisti kodumaalt ja mujalt, kelle esirindlik ja inspireeriv looming lööb kõlama meie festivaliala kunagise kaevanduse tehismaastiku: Tommy Cash, Röövel Ööbik, Gorõ Lana, St. Cheatersburg, Dave.i.d (Suurbritannia), JARS (Venemaa), Holy Motors, Les Spectrales (Läti), Fate VS. Free Willy (Soome), nthng (Holland), Cosmonaut, Punch, Ajukaja ehk Raul Saaremets, Florian Wahl ja paljud teised.

Spungin astub ise üles St. Cheatersburgi solistina. "Pigistame seda rokielundit nagu jaksab. Tahaks hea live'i anda. Tavaliselt, kui live tuleb välja, on üldiselt kõik OK. Tantsutüdrukuid ja silmamoondusi sel korral ei ole," paljastas Spungin.

Publikuks on Spungini sõnul oodatud kõik lastest emadeni välja. "Pigem isloomustab neid inimesi selline vabam vaim, sest kindlasti minu lavaline kohalolu on inimesi ära peletanud," kirjeldas Spungin koosseisu kuulajaskonda.

Mägede Hääl stardib laupäeval, 15. juulil Kohtla-Nõmmel Eesti kaevandusmuuseumis.

Festivali muusikaprogramm algab 15. juuli keskpäeval ning kestab üle 18 tunni, tuues publiku ette 50 artisti nii Eestist kui välismaalt. Kuni 16. juuni hommikuni toimuvad kontserdid paralleelselt neljal laval: kaevandusmuuseumi õuealale püstitatakse Kohtla-Raju pealava ja Helikopteri indie-lava, siseruumidesse seatakse Helikopteri lava ja Sveta baari lounge.